شرطة بابل: اعتقال ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب

الخليج 365/ بغداداعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأحد، ان قوة من شرطة قضاء المحاويل اعتقلت ثلاثة متهمين لارتكابهم جريمة الـ"دكة العشائرية" واتخاذ الإجراءات بحقهم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المحافظة العقيد عادل الحسيني، إن "مفارز شرطة قضاء المحاويل التابع الى قيادة شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على متهمين عدد (3) ارتكبوا جريمة الدكة العشائرية على دار احد المواطنين في القضاء الواقع شمالي المحافظة، وتم واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب".



واشار المتحدث الى ان "مجلس القضاء الاعلى قد وجه من يوم (8 تشرين الثاني 2018) بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب".