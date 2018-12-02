الحكيم والمالكي يشددان على ضرورة استكمال الكابينة الوزارة

الخليج 365/ بغدادشدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية، فيما اتفقا على ضرورة ابعاد العراق عن سياسة المحاور.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكيم استقبل بمكتبه اليوم رئيس ائتلاف دولة القانون، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات بالشأن السياسي واستكمال الكابينة الحكومية ومأسسة التحالفين الكبيرين".



واضاف المكتب، أن"الجانبين شددا على ضرورة استكمال الكابينة الحكومية ليتسنى لها تنفيذ برنامجها الحكومي، كما شددوا على ضرورة اقرار التشريعات اللازمة التي تمكن من تقديم الخدمات ومكافحة الفساد وتوفر فرص العمل".

كما شدد الحكيم على "ضرورة مأسسة التحالفات الكبيرة الاصلاح والاعمار وتحالف البناء"، مبينا ان "المأسسة ضرورية لاستقرار النظام السياسي".

وبشأن علاقة العراق بمحيطه الاقليمي، اتفق الجانبان على ضرورة ابعاد العراق عن سياسة المحاور والانطلاق في العلاقات من نقطة المصالح المشتركة ومصلحة الجميع.

