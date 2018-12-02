المالكي يهاجم السعودية ويدعو حكومة عبد المهدي للخروج من المحور الامريكي

الخليج 365/ بغداد
جدد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الاحد، اتهامه السعودية بـ"دعم داعش"، فيما أشار إلى أن العراق لن يكون عضواً في أي تحالف ضد إيران.
وأضاف أن "العراق لن يكون جزءا من تحالف تقوده دولة داعمة لداعش كالسعودية التي جلبت الحرب والدمار للعراق"، مبينا أن "أمريكا تسعى لأن يكون العراق ضمن تحالف تقوده السعودية".
وأشار إلى ضرورة "أهمية خروج حكومة عبد المهدي، من المحور الأمريكي، كون التحالفات السياسية العراقية لن تمرر بقاء العراق في هذا المحور".
جدد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الاحد، اتهامه السعودية بـ"دعم داعش"، فيما أشار إلى أن العراق لن يكون عضواً في أي تحالف ضد إيران.
وقال المالكي خلال مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران، وتناولتها وسائل اعلام دولية، إن "العراق لن يكون عضوا في أي تحالف مع أمريكا والسعودية ضد إيران، ولن يسمح باستخدام أراضيه ضد جارته إيران".
وأضاف أن "العراق لن يكون جزءا من تحالف تقوده دولة داعمة لداعش كالسعودية التي جلبت الحرب والدمار للعراق"، مبينا أن "أمريكا تسعى لأن يكون العراق ضمن تحالف تقوده السعودية".
وأشار إلى ضرورة "أهمية خروج حكومة عبد المهدي، من المحور الأمريكي، كون التحالفات السياسية العراقية لن تمرر بقاء العراق في هذا المحور".
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