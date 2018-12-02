اللامي ووزير المالية يتفقان على "آلية" لصرف المكافآت التشجيعية للصحفيين والادباء والفنانين

الخليج 365/ بغدادأعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، الاحد، عن اتفاق جرى بين نقيبها مؤيد اللامي ووزير المالية فؤاد حسين على "آلية مناسبة" لصرف المكافآت التشجيعية للصحفيين والادباء والفنانين، مشيرة الى أن تلك "الآلية" ستكون بالتنسيق مع مجلسي الوزراء والنواب .

وقال المتحدث باسم النقابة محمد سلام، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير المالية فؤاد حسين ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بحثا، اليوم، السبل الكفيلة بدعم الصحفيين والمثقفين وبما يسهم في تعزيز مكانتهم واسهاماتهم الفاعلة في بناء المجتمع وارساء أسس الديمقراطية في العراق الجديد".



وأوضح أن "ذلك جاء خلال استقبال وزير المالية لنقيب الصحفيين العراقيين واعضاء مجلس النقابة"، مؤكداً "دعمه لشريحة الصحفيين والمثقفين خصوصاً ما طرحه نقيب الصحفيين بشأن المكافآت التشجيعية للصحفيين والادباء والفنانين".

وأكد أنه "جرى الاتفاق على الية مناسبة لصرفها بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس النواب" .

واشار المتحدث باسم النقابة الى أن "وزير المالية اشاد بدور نقابة الصحفيين العراقيين الريادي وحضورها الفاعل محلياً وعربياً ودولياً فضلاَ عن مناقشة خطط النقابة في اقامة الدورات التدريبية والتطويرية لتأهيل الصحفيين والإعلاميين داخل وخارج العراق وعقد المؤتمرات الدولية المستقبلية التي تروم النقابة تنظيمها خصوصاً المؤتمر الكبير الذي سيعقد في شهر آذار من العام المقبل" .

