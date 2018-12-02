نائب: العملية السياسية ومصير العراق لا يرهن باتفاقات بين اشخاص

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كتلة المحور الوطني عبدالله الخربيط، الاحد، ان العملية السياسية ومصير العراق وشعبه ينبغي ان لا "يُرهن" باتفاقات بين اشخاص، فيما حمل الفتح وسائرون مسؤولية تأخير استكمال الكابينة الحكومية.

وقال الخربيط في حديث لـ الخليج 365، إن "حسم المتبقي من الكابينة الوزارية ينبغي ان يكون من خلال الاحتكام الى رأي اعضاء البرلمان والاغلبية، وليس التوافقات السياسية بين هذا وذاك"، مبينا ان "التوافقات التي حصلت بين الفتح وسائرون هي من شكلت الحكومة في بداياتها وهي السبب في عرقلة استكمالها كونها لم تكتمل بشكل تام او حاسم".



واضاف الخربيط، ان "ما نريده هو الاحتكام لصوت الشعب وممثليه في البرلمان، وهم ينبغي ان يكونوا اصحاب القرار النهائي في اختيار من يستحق الاستيزار"، داعيا عبد المهدي الى "جلب اسماء المرشحين الذين يراهم مناسبين وبدلائهم الى البرلمان وترك القرار للمجلس من اجل تحديد من يستحق الاستيزار".

واكد الخربيط، انه "لا ينبغي ان نرهن مصير العراق وشعبه والعملية السياسية ومسيرة الدولة على اتفاقات اشخاص".

وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

