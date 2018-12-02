بالصور.. متظاهرون يسقطون كتلا كونكريتية قرب حقل غرب القرنة2 بالبصرة

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الخليج 365/ البصرة
تظاهر العشرات من العاطلين عن العمل في البصرة، الاحد، للمطالبة بتنفيذ وعود سابقة لتوظيفهم.
تظاهر العشرات من العاطلين عن العمل في البصرة، الاحد، للمطالبة بتنفيذ وعود سابقة لتوظيفهم.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من العاطلين عن العمل تظاهروا اليوم، قرب بوابة حقل غرب القرنة2 في البصرة، للمطالبة بتنفيذ وعود سابقة بشأن توظيفهم.
واضاف المراسل ان احتكاكا حصل بين المتظاهرين والقوات الامنية التي حاولت منعهم من الدخول.
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