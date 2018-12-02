الدهلكي يدعو رئيس الوزراء لحسم اختيار وزير الهجرة لانتشال شريحة النازحين

الخليج 365/ بغدادأعرب رئيس الكتلة النيابية للحوار الوطني بمجلس النواب رعد الدهلكي، الاحد، عن تقديره الكبير للمواقف الوطنية والإنسانية التي تبديها المرجعية الدينية في النجف تجاه معاناة الشعب العراقي لاسيما شريحة النازحين، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى حسم اختيار وزير الهجرة لانتشال تلك تلك الشريحة.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المرجعية بخطاباتها الاخيرة تساهم بشكل فعال بايجاد خارطة طريق للحكومة المقبلة لانتشال الواقع المرير الذي تعيشه فئات كبيرة من مجتمعنا العراقي بل انها افشلت مخططات خطيرة تستهدف هذا الشعب وخصوصا مايتعلق بشريحة النازحين مطالبا الحكومة بانهاء معاناة النازحين والعمل على اعادتهم الى مناطقهم خصوصا وأننا مقبلين على اقرار موازنة للعام المقبل".



واضاف الدهلكي، أن "المرجعية شخصت بوضوح مايجري من تسويف واهمال لمعاناة تلك الشريحة التي ظلمت وعانت الكثير طيلة السنوات السابقة دون ان يشعر احد بتلك المعاناة من السياسيين"، داعيا، رئيس مجلس الوزراء الى "حسم اختيار وزير الهجرة والمهجرين ليتسنى له الاستعانة بجميع الوزارات المعنية لانتشال تلك الشريحة من مأساتهم وأعادتهم الى مناطقهم بأمان وسلام".وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.