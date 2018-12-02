الاعلام الرقمي يكشف عن الصفحات العسكرية العراقية الاكثر متابعة على الفيسبوك

الخليج 365/ بغدادكشف مركز الاعلام الرقمي DMC ، في احصائية جديدة، عن الصفحات العسكرية الـ10 الاولى والابرز التي تحظى بمتابعة اكثر على منصة الفيسبوك في العراق.

وقال فريق المركز ان "صفحة العمليات الخاصة Iraqi Operations Forces تصدرت الصفحات العسكرية الموثقة وغير الموثقة في العراق على موقع الفيسبوك".

واضاف المركز ان "هذه الصفحة تفوقت على الصفحات العسكرية العراقية الاخرى بعدد المتابعين الذين وصل عددهم الى 2,203,707 متابعين، وجاء بعدها في المركز الثاني صفحة وزارة الدفاع بـ 1,917,761 متابعا، ثم تلتها صفحة جهاز مكافحة الارهاب بـ 1,748,834 متابعا".



واشار المركز الى ان "هذه الاحصائية تتعلق بالصفحات الموثقة وغير الموثقة لغاية نهاية شهر تشرين الثاني 2018، وهي احصائية قابلة للتغيير، بحسب الزيادة والنقصان في عدد المتابعين"، لافتا الى ان "هناك صفحات عسكرية حكومية اخرى لعبت دورا كبيراً خلال معارك التحرير، وتفاعل معها الجمهور، وارتفع عدد متابعيها رغم عدم توثيقها من قبل الفيسبوك، لكنها تعد من الصفحات المهمة لدى المتابعين.

واشاد المركز بـ"إدارة هذه الصفحات وادائها في عملها حيث كان له تأثيرا كبيرا في الحرب على داعش من خلال نقل بطولات وصولات ابطال القوات المسلحة العراقية، مما اسهم في زيادة روح النصر والتفاعل مع القوات المسلحة ضد تنظيم داعش الارهابي".

وفيما يلي ترتيب الصفحات العسكرية الرسمية الابرز من الاعلى الى الادنى من حيث عدد المتابعين.

المركز الاول: صفحة العمليات الخاصة Iraqi Operations Forces (صفحة موثقة بـ 2,203,707 متابع).

المركز الثاني : صفحة وزارة الدفاع العراقية (صفحة موثقة بـ1,917,761 متابع).

المركز الثالث: صفحة جهاز مكافحة الارهاب ICTC (صفحة موثقة بـ 1,748,834 متابع).

المركز الرابع: صفحة هيئة الحشد الشعبي (صفحة موثقة بـ 1,301,770 متابع).

المركز الخامس: صفحة القوة الجوية العراقية (صفحة موثقة بـ 700,193 متابع).

المركز السادس: صفحة الشرطة الاتحادية / حماة الوطن ( 414,835 متابع).

المركز السابع: صفحة قيادة قوات مكافحة الارهاب (409,405متابع).

المركز الثامن: صفحة قيادة فرقة الرد السريع (408,825 متابع).

المركز التاسع: خلية الصقور الاستخبارية (227,582 متابع).

المركز العاشر: صفحة قيادة عمليات بغداد ( صفحة موثقة بـ 200,003 متابع).

