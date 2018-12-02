

نشرت هيئة الانواء الجوية، الاحد، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الاحد، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. ويبن الجدول ان "مدينة اربيل شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية40.0 ملم، تلتها منطقة عقرة بمحافظة دهوك وبواقع 33.0 ملم، تلتها مدينة السليمانية وبواقع 25.0 ملم". فيما شهدت العاصمة بغداد تساقط امطار وبنسبة 1.1 ملم. وادناه الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق:









شكرا لقرائتكم خبر عن بالجدول .. كمية الامطار التي سقطت في العراق ليوم امس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .