نائب: هذه الوزارات التي لم يتم التوافق على مرشحيها

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الأحد، أن وزارات الدفاع والداخلية والتربية لم يتم التوافق على مرشحيها، مرجحاً أن يقدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المتبقي من كابينته الوزارية في نهاية الاسبوع الحالي.

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "عبد المهدي سيأتي بكابينته الوزارية نهاية الاسبوع الحالي"، مبيناً أن "هناك خمسة أسماء من أصل الثمانية المتبقية تم التوافق عليها بشكل كامل وتبقت وزارات الداخلية والدفاع والتربية، حيث أنه بحال لم يحصل توافق عليها فسيأتي عبد المهدي باسم مرشحين اثنين لكل وزارة منها وبحال عدم تمرير الأول فسيعرض الاسم الآخر للتصويت ويتم التمرير بالأغلبية".



وأضاف المالكي، أن "عبد المهدي التقى بـ15 مرشحاً لوزارة الدفاع وتم حصر الترشيحات بمرشحين اثنين سيتم المجيء بهما إلى جلسة التصويت بنهاية الاسبوع الحالي"، مشدداً على "أهمية حسم الوزارات المتبقية للتوجه نحو استبدال الوزراء الذين حولهم مؤشرات مساءلة وعدالة بعد جمع تواقيع أكثر من 60 نائباً لاستبدالهم وبحسب الاتفاق الذي حصل بين عبد المهدي والبرلمان حول سحب الثقة عن هؤلاء الوزراء وتقديم بدلاء عنهم".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

