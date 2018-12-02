رئيس الجمهورية يدعو للتركيز على اعادة اعمار سهل نينوى

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، أن ابناء سهل نينوى يمثلون عراقا مصغرا، فيما ركّز على اعادة اعمار ما تضرر في المدنية نتيجة سيطرة تنظيم "داعش"، وأهمية تعاون جميع المكونات في العمل على منع عودة"الارهاب".
وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم، وفدا من رؤساء العشائر ووجهاء سهل نينوى من الشبك والكاكائيين والمسيحيين والعشائر العربية، وفي مستهل اللقاء استمع الرئيس إلى مطالب الوفد، لاسيما فيما يخص اعادة اعمار مناطقهم وسبل تقديم الخدمات وتوفير أهم مستلزمات الحياة اليومية لهم".
وأضاف صالحي، بحسب البيان، أن "أبناء سهل نينوى يمثلون عراقا مصغرا، وهم أبناء مكونات أصيلة في البلاد، وان الموصل تمثل حاضرة ثقافية كبيرة، ويجب الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والسعي لتلبية احتياجاتهم من خلال الايعاز إلى الجهات المختصة"، مشددا على "سعيه لتلبية هذه المطالب كونها يمثل واجبا دستوريا وانسانيا، وانه سيكون سندا لهم في جميع الظروف".
وأثنى رئيس الجمهورية على، "مواقف أبناء هذه المناطق في التصدي للإرهاب، وبسالتهم في الدفاع عن مدنهم وقراهم"، مشددا على "أهمية التركيز على اعادة اعمار ما تضرر نتيجة لسيطرة التنظيم الارهابي، وأهمية تعاون جميع المكونات في العمل على منع عودة الارهاب للبلاد".
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في (14 ىذار 2018)، عن توقيع اهالي سهل نينوى على وثيقة للتعايش السلمي، مبينة ان ذلك جاء اكراماً للشهداء وللجرحى من أجل ان ينعم الأمن والأمان في كل المناطق التي حررتها القوات الامنية.
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