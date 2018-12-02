الحداد: نسعى لمساعدة النازحين وادراج تخصيصات مالية لهم في الموازنة

الخليج 365/ بغدادأعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الاحد، سعيه لمساعدة النازحين وادراج تخصيصات مالية لهم في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ وتخفيف الضغط على المحافظات، مؤكدا على ضرورة معالجة الأوضاع بسبب كثرة النازحين في المحافظة ولفت أنظار الحكومة لإدراج هذه المشاكل وبحث سبل معالجتها.

وقال مكتب الحداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وفدا من مجلس النواب العراقي برئاسة نائب رئيس المجلس بشير حداد الى محافظة دهوك يرافقه عدد من النواب عن أربيل ودهوك ونينوى وزاخو، وجرى استقبال الوفد من قبل محافظ دهوك فرهاد الأتروشي، وجاءت هذه الزيارة بهدف الاطلاع ميدانيا على أحوال المواطنين ومعاناة النازحين، بالاشارة الى وجود 12 مخيم للنازحين في محافظة دهوك وتحمّل المحافظة كافة المسؤولية دون مساعدة الحكومة الإتحادية في رفع المعاناة والأعباء الكبيرة".



وأضاف الحداد، بحسب البيان، "سنعمل جاهدين لمساعدة النازحين وادراج تخصيصات مالية لهم في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ وتخفيف الضغط على المحافظات"، مؤكدا على، "ضرورة معالجة الأوضاع بسبب كثرة النازحين في المحافظة ولفت أنظار الحكومة لإدراج هذه المشاكل وبحث سبل معالجتها".

وأشار حداد الى، "معاناة البصرة والعمل على وضع حلول لعدم إجبار الحكومة المحلية فيها على فتح مخيمات للنازحين والتي تزيد من معاناة المواطنين وربط هذا الموضوع بمخيمات النازحين في الإقليم ومحاولة تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم الى مناطقهم"، مبينا أن "هذه الملفات ستدرج ضمن جدول أعماله وسيتم مناقشته مع وزارتي الهجرة والمهجرين ووزارة الصحة لتوفير المساعدات والاحتياجات اللازمة".

