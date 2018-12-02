وفد كردي في بغداد قريبا لبحث ملف يخص حكومة عبد المهدي

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر سياسي، الاحد، بأن وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني سيزور بغداد قريبا، لبحث عدة ملفات مع الكتل السياسية.

وقال المصدر في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، ان "وفد من الاتحاد الوطني سيزور بغداد قريبا لبحث عددا من المسائل مع الكتل السياسية، ومنها تشكيل الحكومة العراقية، ومرشحي الكتل السياسية للوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "وفد الاتحاد الوطني سيطرح امام الكتل السياسية مسألة استحقاقه الانتخابي، ورغبة الاتحاد بالحصول على حقيبة وزارية".



ولم يحدد المصدر موعد زيارة وفد الاتحاد الوطني الى العاصمة بغداد، مكتفيا بالقول انها قريبة.