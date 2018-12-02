نائب عن النصر: منحنا عبد المهدي الحرية الكاملة لاختيار وزرائه بشرط واحد

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الاحد، ان ائتلافه منح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية الكاملة باختيار مرشحي الوزارات بشرط عدم استيزار وزراء "متحزبين"، فيما شدد على أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل وزارة ومعرفة اين ذهبت مليارات الدولارات التي صرفتها الوزارات طيلة السنوات السابقة.

وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، إن "ائتلاف النصر سبق له وأن منح رئيس الوزراء الحرية الكاملة لاختيار مرشحي الكابينة الوزارية بشرط عدم استيزار المتحزبين"، مبيناً أننا "في النصر لا نرغب بأية وزارة لكن سنبقى مراقبين ومقومين للحكومة بشكل إيجابي لأن نجاحها هو نجاح للعملية السياسية".



وأضاف الخفاجي، أن "استكمال الكابينة الوزارية والمضي بتطبيق المنهج الحكومي هو الخيار الأفضل، وهناك من يشكل على إدارة الحكومة بالوكالة وأكثر الداعمين لهذه الحكومة والمؤسسين لها كانوا يشكلون على الحكومات السابقة الادارة بالوكالة"، لافتا الى ان "بداية الحكومة الجديدة غير جيدة ولا تسر الكثير خصوصا بيوم التصويت على 14 وزيراً من الحكومة".

وتابع، أن "ائتلاف النصر يراقب الحكومة ولا بد أن تقوم بخطوات عملية من أجل النهوض بمستوى تقديم الخدمات والعمل على إيجاد قاعدة بيانات لكل وزارة ومعرفة أين ذهبت مليارات الدولارات التي صرفتها الوزارات طيلة السنوات السابقة"، مشدداً على "أهمية تجاوز الخلافات الشخصية والمحاصصة ولا بد من الإيثار للعام على حساب المصلحة الحزبية والشخصية للمضي باستكمال الحكومة وتطبيق برنامجها".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

