مئات المعلمين المتعاقدين يتظاهرون في البصرة للمطالبة بتثبيتهم

الخليج 365/ البصرةتظاهر المئات من المدرسين والمعلمين المتعاقدين مع الحكومة المحلية في البصرة، الأحد، قرب مقر ديوان المحافظة للمطالبة بتثبيتهم من خلال منحهم الدرجات الوظيفية الشاغرة الناجمة عن حركة الملاك.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن المئات من المدرسين والمعلمين الذين يعملون بصيغة عقود مؤقتة في مدارس المحافظة تظاهروا سلمياً قرب مقر ديوان المحافظة الجديد في حي الأندلس للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية.



وبين، أن المتظاهرين طالبوا بتخصيص الدرجات الوظيفية لمديرية التربية الناجمة عن حركة الملاك لهم، وعدم استخدامها في توظيف مدرسين ومعلمين جدد قبل تعيين كافة المدرسين والمعلمين العقود.

وأشار المراسل إلى أن قوات من مكافحة الشغب فرضت اجراءات أمنية مشددة في موقع التظاهرة.

يذكر أن قطاع التربية في البصرة يواجه تحديات ومشاكل عديدة أكثرها ناجمة عن ضعف التخصيصات المالية، ومنها مشكلة نقص المباني المدرسية، حيث تحتاج المحافظة بحسب تقديرات رسمية الى بناء اكثر من 600 مدرسة جديدة، وبسبب ذلك النقص نشأت خلال الأعوام الماضية ظاهرة تناوب أكثر من مدرسة على الدوام في بناية واحدة، كما تعاني المديرية من نقص الكوادر التربوية والتعليمية، الأمر الذي اضطر الحكومة المحلية في البصرة قبل أعوام قليلة الى التخفيف من حدة المشكلة من خلال توظيف المئات بصيغة عقود للعمل كمدرسين ومعلمين في المدارس الحكومية.

