بارزاني يعزي بوفاة بوش الاب: شعب كردستان يكن الامتنان الكبير لدوره عام 1991

الخليج 365/ بغدادقدم رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الاحد، التعازي لوفاة الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب، فيما اشار الى ان شعب كردستان يكن الامتنان الكبير لدوره عام 1991.

وقالت البارزاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بمناسبة رحيل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، جورج بوش الأب، أتقدم بتعازيّ ومواساتي لعائلته الموقرة وخاصة للرئيس الأمريكي الأسبق، السيد جورج دبليو بوش، وأصدقائه ورفاقه"، معبرا عن "تعاطفي معهم في هذه الأوقات الصعبة".



واضاف ان "شعب كردستان يكّن التقدير والامتنان الكبيرين لدور الرئيس بوش الأب، الذي كان له في العام 1991 دور رئيس في فرض منطقة حظر الطيران في اقليم كردستان، وحماية شعب كردستان من ظلم وعدوان نظام البعث، والذي أدى بالنتيجة إلى انتعاش اقليم كوردستان"، مشيرا الى ان "الرئيس بوش الأب سيبقى حياً دائماً في ذاكرة شعب كردستان".

وتوفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، امس السبت، عن عمر ناهز 94 عاما.

