الحلبوسي يعد بتلبية متطلبات مؤسسة الشهداء التشريعية في مجلس النواب

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، أن البرلمان سيعمل على تلبية متطلبات مؤسسة الشهداء التشريعية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز دعم مؤسسة الشهداء، والسبل الكفيلة لتأمين الحياة الكريمة لعوائل ذوي شهداء النظام السابق والحشد الشعبي وضحايا الإرهاب في العراق".



وتابع، أن "اللقاء ناقش جملة من القرارات التشريعية التي تحتاج إلى تعديل في مجلس النواب لدعم المؤسسة والارتقاء بعملها، والتأكيد على الاستمرار بتعويض ذوي الشهداء".

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، أن "مجلس النواب سيعمل على تلبية متطلبات المؤسسة من خلال استضافة الشمري للوقوف على أبرز المشاكل والحلول التشريعية بالشكل الذي يسهم في دعم عوائل الشهداء وذويهم".

