أعضاء مجلس المفوضين يبحثون مع ممثل المرجعية تثبيت موظفي مراكز التسجيل غير المثبتين

الخليج 365/ بغدادأعلنت مفوضية الانتخابات، الأحد، أن أعضاء مجلس المفوضين بحثوا مع ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي جهود المجلس في تثبيت موظفي مراكز التسجيل غير المثبتين.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني الاعلى سماحة السيد علي السيستاني التقى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك يوم أمس السبت في كربلاء المقدسة".



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التطرق إلى المهام الكبيرة التي قامت بها المفوضية خلال المدة الماضية وادارة وتنظيم انتخابات مجلس النواب التي جرت في الـ12 من ايار الماضي والتنظيم الذي تحقق لهذا الاستحقاق على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العراق، حيث ثمن الوفد الزائر دور المرجعية الكبير وممثليها في حث الناخبين للتوجه الى مراكز التسجيل اثناء افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين وايضا الدور الكبير الذي ادته المرجعية في حث الناخبين على المشاركة في الاتتخابات".

وتابع، أن "رئيس وأعضاء وفد المفوضية شرحوا الاليات التي اتبعتها المفوضية واستخدامها التقنية الالكترونية الحديثة التي ساهمت في انجاح الانتخابات والنتائج التي افرزتها والخطط الموضوعة لعمليات توزيع بطاقة الناخب الالكترونية وتسجيل الناخبين بايومتريا والتي تم الاعلان عنها في الـ18 من شهر تشرين الثاني الماضي والتي تسعى المفوضية من خلالها الى توزيع البطاقات الالكترونية للناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم فضلا عن فتح باب التسجيل الالكتروني البايومتري للمسجلين".

وبين، أنه "تم التطرق إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس في تثبيت موظفي مراكز التسجيل غير المثبتين والتحرك المستمر له من اجل ايجاد الحلول لهم وتثبيتهم بعد استحصال الدرجات الوظيفية اللازمة من الجهات ذات العلاقة"، مضيفاً أن "الوفد تحدث عن المشاريع المستقبلية لعمل المفوضية والخبرة التي اكتسبتها والتي ساهمت في ادارة وتنظيم العمليات الانتخابية بأيادٍ عراقية خالصة وهو يمثل خطوات كبيرة باتجاه الاعتماد على الخبرات العراقية".

