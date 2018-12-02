البارزاني في انقرة قريبا وكردستان بصدد افتتاح ممثلية لها بتركيا

الخليج 365/ بغدادذكر المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي، الاحد، ان كردستان بصدد افتتاح ممثلية لحكومتها في انقرة، فيما كشف مصدر مطلع توجيه دعوة قريبة لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني لزيارة أنقرة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن دزيي قوله ان "السلطات التركية كانت قد طلبت من حكومة الإقليم قبل عامين، افتتاح ممثلية لها في أنقرة، لكن الأزمة الاقتصادية التي مر بها الإقليم حالت دون ذلك".



واضاف دزيي، أن "قرار افتتاح ممثلية حكومة الإقليم أرجئ إلى وقت تكون فيه علاقات الطرفين في أفضل حالاتها"، لافتا الى ان "افتتاح الممثلية سيكون بمثابة انعطافة في العلاقات السياسية وغير السياسية بين الطرفين".

ويأتي تصريح المتحدث تزامناً مع تصريحات مصدر رفيع المستوى في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن توجيه الدعوة قريباً لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني لزيارة أنقرة.

