نائب: عبد المهدي يدفع لوضع مجهول ونحمله مسؤولية تاخير استكمال الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادحمل النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي، الاحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية التاخير الحاصل باستكمال الكابينة الوزارية نتيجة للوعود التي قدمها ولم يستطيع ان يفي بها، مشيرا الى ان عبد المهدي يعمل على دفع الامور الى "المجهول".

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو من ضغط على نفسه بعد ان منحته الكتل السياسية الحرية الكافية لاختيار مرشحي كابينته الوزارية، وطالبته بوضع معادلة واحدة وواضحة للمرشحين الى الحقائب الوزارية سواء اعتمدت على الكفاءة او المهنية او ثقل سياسي او وعود"، مبينا ان "عبد المهدي عجز عن وضع معادلة واحدة لمرشحيه ماجعله يقع في المطب بالتالي فالمشكلة بعبد المهدي وليس الكتل السياسية".



وحمل العيساوي "عبد المهدي مسؤولية التاخير الحاصل باستكمال الكابينة الوزارية نتيجة للوعود التي قدمها عبد المهدي والزم نفسه بها وهو غير قادر الان على حسم اي وعد منها ، حيث انه لايريد تجاوز او اغضاب طرف على حساب الاخر وبنفس الوقت لايريد اقناع اي طرف بالعدول عن موقفه"، لافتا الى انه "كما يبدو فان فلسفة عبد المهدي هي تعويم الامور ومانخشاه ان تكون شخصة عبد المهدي غير قادرة على حسم هذه الامور والتعقيدات المرتبطة بملفات حساسة".

ولفت العيساوي، الى ان "عبد المهدي لايبذل اي جهد لاقناع الاطراف بالقبول بمرشحي الطرف الاخر او اقناع الطرف الاخر بالتنازل عن مرشحه بمرشح اخر، حيث نراه انه لايبذل جهد لاقناع سائرون بالقبول بمرشح الداخلية فالح الفياض وبنفس الوقت لايقنع البناء باستبدال مرشحهم وبنفس الوقت لايغضب البناء ولا يغضب سائرون ولانعلم كيف يريد الخروج من هذه المعادلة"، مشددا على ان "عبد المهدي يعمل على دفع الامور الى المجهول والى وضع قلق ونحن بدانا نخشى على العملية السياسية برمتها من هذا المنهاج الذي قد يدفع الكتل السياسية ربما الى مسارات لاتريدها".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

