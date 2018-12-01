الدفاع المدني يعلن اجلاء وانقاذ 85 عائلة في نينوى

الخليج 365 / بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اجلاء وانقاذ 85 عائلة في نينوى، مبينا انه لاتوجد اي عائلة تحاصرها السيول او الفيضانات.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن للسومرية نيوز، انه "تم اجلاء وانقاذ ٨٥ عائلة في محافظة نينوى".

واضاف انه "لاتوجد اي عائلة تحاصرها السيول او الفيضانات"، مشيرا الى "اننا استنفرنا كافة ملاكاتنا والوضع الان تحت السيطرة".



‎يذكر ان محافظة نينوى تتعرض الى تساقط امطار عزيرة ادت الى غرق العديد من شوارعها وازقتها، فيما ذكر شهود عيان من المحافظة ان مستويات المياه ارتفعت الى نحو نصف متر.