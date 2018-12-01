وزير الاتصالات يدعو الحكومات العربية للمساهمة في اعادة اعمار المناطق المحررة

الخليج 365/ بغداددعا وزير الاتصالات نعيم الربيعي، السبت، الحكومات العربية الى المساهمة في اعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، فيما اكد تنظيم الوزارة لـ"مؤتمر بغداد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بدءً من الاثنين المقبل، مطالبا المجتمع العربي بالدخول في السوق العراقية والاستثمار فيها.

وقال الربيعي في كلمة له على هامش مشاركته بأعمال الدورة 22 لمجلس وزراء العرب للاتصالات، إن "العراق مقبل ومن خلال وزارة الاتصالات على الدخول في شراكات استراتيجية للاستفادة من امكانيات الوزارة وكذلك مقبل على تطوير قطاع البريد العراقي والذي تطمح الوزارة على اقل تقدير الارتقاء به الى مستويات دول المنطقة والجوار في هذا المجال ان لم يفوق عليها".



وأضاف الربيعي، "اننا وبالرغم من كل التحديات الامنية والاقتصادية لم نتوان عن تطوير مفاصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق فقد قمنا بالعمل منذ اكثر من عام على مشروع الحكومة الالكترونية من خلال وضع الخطط الاستراتيجية وبناء محاور السياسات والقوانين والبنى التحتية والتطبيقات"، داعيا الى "تاسيس مركز عربي للبصمات البايومترية واطلاق البوابة العربية للتكامل مع انظمة الانتربول الدولي وانظمة التجارة العالمية على نفس المستوى".

وطالب الربيعي، الحكومات العربية وشركات القطاع الخاص لـ"اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي والمساهمة في بناء هذه المدن والوقوف مع العراق الذي تصدى لقوى التكفير والارهاب"، داعيا المستثمرين العرب لـ"الدخول الى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق والمنافسه لتقديم الرخصة الرابعه للجيل الرابع للموبايل المزمع اطلاقها قريبا".

وأكد الربيعي، أن "وزارة الاتصالات العراقية وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ستنظم مؤتمر بغداد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018 تحت شعار الخارطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية خلال الفترة 3-4 /12/ 2018 وذلك بالتوازي مع استضافة العراق للدورة (20) لمجلس المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات"، داعيا، الوزراء العرب لـ"المشاركة في هذا المؤتمر واغناءه بحضورهم ومشاركتهم كما دعا المجتمع العربي الى الدخول في السوق العراقية والاستثمار فيها كونها سوق كبيرة وواعدة".

