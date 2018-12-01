الانواء تنشر جدولا بكميات الامطار الساقطة في البلاد

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الخليج 365/ بغداد
اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن كميات الامطار الساقطة في البلاد، فيما اشارت الى ان زاخو هي الاعلى قياسا بباقي المناطق.
واضافت ان "كمية الامطار الساقطة في بغداد بلغت 1.1 ملم".
اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن كميات الامطار الساقطة في البلاد، فيما اشارت الى ان زاخو هي الاعلى قياسا بباقي المناطق.
وقالت الهيئة في تقرير لها تابعته الخليج 365، ان "كميات الامطار التي سقطت خلال الساعات الماضية احتلت فيها مدينة زاخو بـ85.1 ملم تلتها دهوك بـ52.5 ملم وربيعة بـ50.3 ملم".
واضافت ان "كمية الامطار الساقطة في بغداد بلغت 1.1 ملم".
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