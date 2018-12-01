نينوى تعطل الدوام الرسمي للمدارس يوم غد الاحد

الخليج 365/ بغداداعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في المحافظة يوم غد الاحد، مشيرا الى ان الدوام سيستمر بباقي الدوائر الحكومية.

وقال جتو في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس محافظة نينوى يعلن ان يوم غد الاحد المصادف الثاني من كانون الاول الحالي، عطلة رسمية لجميع مدارس المحافظة بسبب الامطار الغزيرة"، مبينا ان "الدوام سيستمر بباقي الدوائر الحكومية".



ودعا جتو الجميع الى "الانتظام بالدوام"، مشددا "على الدوائر الخدمية بمضاعفة جهودها واستنفار الياتها وكوادرها لتصريف مياه الامطار الغزيرة التي هطلت، او تلك المتوقع هطولها".

وطالب جتو المواطنين بـ"التعاون مع الكوادر الخدمية، من اجل تصريف مياه الامطار بافضل السبل، وابلاغ الجهات الخدمية والمختصة باية مشاكل ومعوقات تعرقل تصريف مياه الامطار".

يذكر ان محافظة نينوى تتعرض الى تساقط امطار عزيرة ادت الى غرق العديد من شوارعها وازقتها، فيما ذكر شهود عيان من المحافظة ان مستويات المياه ارتفعت الى نحو نصف متر.

