الاتحاد الوطني: السير الذاتية للمرشحين عادت من المساءلة وهي لدى الحكومة

الخليج 365/ بغدادكشفت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، ان السير الذاتية للمرشحين عادت من المساءلة والعدالة وهي لدى الحكومة، مرجحة طرحها على النواب الثلاثاء المقبل.

وقال عضو الكتلة النائب جمال شكر في تصريح لموقع الاتحاد وتابعته الخليج 365، ان "اكمال تشكيل الحكومة لابد ان يكون في الجلسة المقبلة لمجلس النواب يوم الثلاثاء"، مبينا "المعلومات تشير الى ان السير الذاتية للمرشحين للوزارات المتبقية عادت من المساءلة والعدالة وهي لدى الحكومة".



وتوقع شكر ان "يوم الثلاثاء المقبل سيتم طرح السير الذاتية على النواب"، مشيرا الى ان "من بين هؤلاء الوزراء المتقبين سيكون هناك وزيرا للاتحاد الوطني الكردستاني".

وتابع ان "الاتحاد الوطني لحد الآن لم ينل استحقاقه الانتخابي، مع العلم ان لديه 20 مقعدا في المجلس، ومن حقنا على الأقل ان تكون لنا حقيبة وزارية في الكابينة الوزارية"، لافتا الى ان "الاتحاد قدم خالد شواني، مرشحا لمنصب وزير العدل".

واكد شكر "ستكون احدى الحقائب الوزارية لنا يوم الثلاثاء"، لافتا الى انه "في حال لم يتم ذلك سيكون لنا موقف في حينه، ونحن لا نقبل ذلك، لان هذا استحقاقنا الانتخابي ولن نتنازل عنه".

وكشف نائب في البرلمان العراقي، عن حرك نيابي لتشكيل جبهة في البرلمان لتمرير بعض المرشحين للوزارات، مبينا ان التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الوزراء أصبح أمرا صعبا جدا.

