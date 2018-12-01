اول تعليق عراقي بشأن وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب

الخليج 365/ بغداد
اكد النائب فائق الشيخ علي، السبت، ان الشعوب تختلف بوفاة الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الاب.
واضاف "انا العراقيين فيلعنونه ويذكرونه بسوء، لأنه دمر بلدهم"، مشيرا الى "انني اقول الله يرحمه (مشعول صفحة)".
وتوفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، اليوم السبت، عن عمر ناهز 94 عاما.
اكد النائب فائق الشيخ علي، السبت، ان الشعوب تختلف بوفاة الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الاب.
وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، وتابعته الخليج 365، انه "من المؤكد أن تختلف الشعوب بوفاة الرئيس الأميركي جورج بوش، فالكويتيون يترحمون عليه ويذكرونه بخير، لأنه حرر بلدهم".
واضاف "انا العراقيين فيلعنونه ويذكرونه بسوء، لأنه دمر بلدهم"، مشيرا الى "انني اقول الله يرحمه (مشعول صفحة)".
وتوفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، اليوم السبت، عن عمر ناهز 94 عاما.
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