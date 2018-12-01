نائب يكشف عن حرك نيابي لتشكيل جبهة في البرلمان لتمرير بعض المرشحين للوزارات

الخليج 365/ بغدادكشف نائب في البرلمان العراقي، عن حرك نيابي لتشكيل جبهة في البرلمان لتمرير بعض المرشحين للوزارات، مبينا ان التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الوزراء أصبح أمرا صعبا جدا.

ونقلت الصحيفة عن النائب قوله ان "هناك حراك موسع بدأ منذ الخميس، لتشكيل جبهة تضم أغلبية أعضاء البرلمان لضمان التصويت على مرشحي التحالف للوزارات في حال استمر الجدل بشأنهم"، مبينا ان "البناء ما زال متمسكا بوزرائه".



وتوقع أن "تشهد جلسة البرلمان، المقرر أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل، جدلا كبيرا بشأن الوزارات المتبقية بحكومة عبد المهدي"، مبينا أن "معطيات المرحلة الحالية تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الوزراء أصبح أمرا صعبا جدا".

وانتقد النائب عن كتلة سائرون برهان المعموري، اول امس الخميس، الضغوطات الخارجية التي تمارس على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاكمال الكابينة الوزارية، فيما اكد مضي تحالف الإعمار والإصلاح بمشروعه الاصلاحي لإنقاذ البلاد.

