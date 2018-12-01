عمليات بغداد تفتتح الجهاز القوسي بسيطرة الجسر الفرنسي لفحص عجلات الحمل

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن افتتاح الجهاز القوسي بسيطرة الجسر الفرنسي لفحص عجلات الحمل.
وقال قائد العمليات الفرقي الركن جليل الربيعي لـ الخليج 365، انه "تم اليوم افتتاح الجهاز القوسي نوع سنمث هايمن في سيطرة الجسر الفرنسي (بعقوبة السياحي ) سابقا بالتنسيق مع محافظة بغداد وباشراف قيادة شرطة بغداد ومديرية شؤون السيطرات العائدة لها".
وااف ان "هذا الجهاز سيقوم بفحص عجلات الحمل الكبيرة القادمة من النهروان ومعامل الطابوق"، مشيرا الى انه "يعتبر الثالث من اصل ثمانية اجهزة يقوم هذا الجهاز بتفتيش الحمولات الثقيلة لكونة مهم في مدخل العاصمة بغداد".
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