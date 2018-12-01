عاملون بالكهرباء بصيغة اجور وعقود يتظاهرون قرب مكتب البرلمان في البصرة

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات من العاملين منذ أعوام بصيغة اجور يومية وعقود مؤقتة في قطاع الكهرباء، السبت، قرب مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الكهرباء.

وقال أحد المشاركين في تنظيم التظاهرة باسم الكناني في حديث لـ الخليج 365 في البصرة إن "العشرات من العاملين في قطاع الكهرباء بصيغة عقود مؤقتة واجور يومية تظاهرواً سلمياً قرب مكتب مجلس النواب في المحافظة للمرة الثانية خلال أقل من اسبوع للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الكهرباء"، مبيناً أن "المتظاهرين يريدون من رئاسة مجلس النواب اقرار حقهم بالتثبيت ضمن قانون الموازنة".



ولفت الكناني الى أن "العاملين بصيغة عقود واجور في الشركات العامة لنقل وتوزيع وإنتاج الطاقة الكهربائية يومية سوف لن يتوقفوا عن التظاهر لحين تلبية مطلبهم"، مضيفاً أن "قبل أيام قليلة فارق الحياة في قضاء شط العرب من جراء صعقة كهربائية خلال العمل أحد العاملين في الكهرباء، وترك زوجة وأطفال لن يحصلوا على حقوق تقاعدية لأنه كان يعمل بصيغة اجور يومية، ونحن لا نريد هذا الظلم أن يستمر".

يذكر أن العاملين المؤقتين في مديريات الكهرباء سبق وأن تظاهروا مراراً وتكراراً خلال الأعوام القليلة الماضية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وقد حصلوا على العديد من الوعود الحكومية التي تنفذ لغاية الآن.

