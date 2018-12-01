اخطاء في كتاب الرياضيات للثالث المتوسط والتربية تحددها وتوجه بمعالجتها



حددت وزارة التربية، وجود بعض الاخطاء في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط طبعة 2018. الخليج 365/ بغدادحددت وزارة التربية، وجود بعض الاخطاء في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط طبعة 2018. وتناقل ناشطون على مواقع التواصل لاالاجتماعي وثائق صادرة من وزارة التربية تحدد فيها الاخطاء الموجودة في طبعة هذا الكتاب. فيما وجهت بتصحيح تلك الاخطاء.









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