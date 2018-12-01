صحة الرصافة تعلن وفاة الشاعر رياض الوادي

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية صحة الرصافة في بغداد، السبت، عن وفاة الشاعر رياض الوادي.

وقال مدير اعلام الصحة قاسم عبد الهادي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الشاعر رياض الوادي توفي صباح اليوم، في مستشفى الشهيد الصدر ببغداد".

واضاف عبد الهادي ان "ذلك جاء اثر تعرضه لنزف في الدماغ".

يذكر ان الشاعر رياض الوادي تعرض قبل يومين الى وعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

