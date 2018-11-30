نائب عنه يدعو البناء لمنح عبد المهدي كافة الصلاحيات لاختيار من يراهم مناسبين للدفاع والداخلية

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن تحالف البناء عبد الامير تعيبان الدبي، الجمعة، تحالفه لمنح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كافة الصلاحيات لاختيار من يراهم مناسبين من الشخصيات المهنية والقادرة على تحمل المسؤوليات لاستيزار حقيبتي الدفاع والداخلية.

وقال الدبي في حديث لـ الخليج 365، إن "تحالف الاصلاح والاعمار يضغط على رئيس الوزراء وعلى الواقع السياسي برفضه لمرشحي عبد المهدي وخاصة وزير الداخلية"، مبينا انه "بحال كان لديهم ملاحظات حول بعض المرشحين فعليهم طرحها امام البناء او الرأي العام لكنه لا يوجد اي سبب واقعي بل هي مسالة مزاجية وخلافات شخصية انعكست على الواقع السياسي للبلد".



ودعا الدبي تحالف البناء "لمنح عبد المهدي كافة الصلاحيات لاختيار من يراهم مناسبين من الشخصيات المهنية والقادرة على تحمل المسؤوليات لاستيزار حقيبتي الدفاع والداخلية"، مطالبا الاصلاح والاعمار بـ"النظر لمصلحة الشعب والبلد وان لا يكونوا سببا ان التعطيل لباقي الكابينة الحكومية".

ولفت الى ان "كتلة الاصلاح بعدما مررت وزراءها بالوجبة الاولى التي تم التصويت عليها اخذت تضغط على عبد المهدي والواقع السياسي من خلال رفض هذا وذاك دون مبررات مقبولة"، مشددا على "اهمية ان لا يقع رئيس الوزراء تحت ضغط الكتل او ميولها وان يكون حازما بمواقفه".

واكد الدبي، انه "تم حسم مرشحي خمس وزارات ولم يتبقى الا وزارات العدل والدفاع والداخلية فما زالت التفاهمات والحوارات حولها مستمرة".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

