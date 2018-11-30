نواب الانبار: المرجعية اثبتت انها الخيمة ازاء القضايا الوطنية ومعاناة العراقيين

الخليج 365/ بغداددعا برلمانيون من محافظة الانبار، الجمعة، الحكومة الى تبني "خطة وطنية" لاعمار المناطق المتضررة واعادة النازحين، مشيرين الى ان المرجعية اثبتت انها الخيمة ازاء القضايا الوطنية ومعاناة العراقيين.

وقال نواب محافظة الانبار في بيان مشترك تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "لم يعد خافياً على احد حجم الدمار الذي طال مدن الانبار جراء سيطرة تنظيم داعش الارهابي على المحافظة، وما تبعه من عمليات تحرير وتطهير توجت بطرد قوى الشر والارهاب".



وتابع النواب، "دعونا وناشدنا الحكومة واجهزتها المختلفة الالتفات الى معاناة ابناء المدن المحررة عامةً وابناء الانبار خاصة، والذين لا يزال مئات الالاف منهم بعيداً عن مدنهم نتيجة الخراب الذي طالها وانعدام الخدمات فيها".

وبين النواب، "لقد اثبتت المرجعية الدينية وما تزال انها الخيمة التي يحتمي جميع العراقيين عبر مواقفها الثابتة ازاء القضايا الوطنية وهموم ومعاناة العراقيين".

ولفت النواب الى "اننا في الوقت الذي نثمن موقف المرجعية الدينية الرشيدة الداعي الى اعمار المناطق المتضررة واعادة النازحين بصورة لائقة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل المناسب وتوفير فرص عمل للعاطلين ، فاننا ندعو الحكومة الى تبني خطة وطنية عاجلة، وفق مراحل زمنية ثابتة لتنفيذ تلك المتطلبات، فالفرصة سانحة اليوم وقد لا نحظى بفرص مشابهة، وليس امامنا سوى ان ننجح في توفير حياة كريمة تليق بالمواطن العراقي الذي عانى الأمرين خلال الفترات الماضية".

ودعوا القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة الى "ابداء اكبر قدر ممكن من التعاون المشترك وبما يجسّر العلاقة مع السلطة التنفيذية ويسهم في اتخاذ خطوات حقيقي لتحسين الاوضاع".

