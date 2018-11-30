الكهرباء تعلن اعادة خط ميرساد ديالى الى الخدمة

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن اعادة خط استيراد الطاقة ميرساد – ديالى الى الخدمة، بعد انقاطعه نتيجة عمليات "ارهابية".

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ملاكات المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية، تمكنت عصر اليوم من اعادة خط استيراد الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ميرساد - ديالى) (٤٠٠ ك.ف)، رغم الظروف الأمنية والجوية الصعبة، حيث لم يثني ملاكات الوزارة ورجال الحشد الشعبي والقوات الأمنية، غزارة الأمطار ووحالة الارض والاستهداف المتواصل من العناصر الإرهابية، عزمهم على مواصلة عملية الكشف منذ فجر اليوم الجمعة، وتمكنوا من الوصول الى مكان الحادث بين البرجين (٢٥٣) و(٢٥٤)، وانجاز اعمال الصيانة وإعادة الخط الى الخدمة عصر هذا اليوم، والذي رفد منظومة الكهرباء الوطنية بطاقة قدرها (٤٠٠) ميكاواط".



يذكر ان العناصر الإرهابية قد استهدفت هذا الخط مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٨ /١١/ ٢٠١٨، وتواصل العمل للكشف عن الخط رغم سوء الأحوال الجوية ووحالة الارض والاستهداف المباشر لفرق الصيانة والحشد الشعبي من قبل الإرهابيين بالعبوات الناسفة والهاونات، والتي أدت الى مقتل ثلاثة من الحشد، وجرح اثنين.