المرور تعلن رفع حواجز كونكريتية في "ساحة التحريات" وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادأعلن مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العميد حيدر رشيد القصاب، الجمعة، رفع حواجز كونكريتية في "ساحة التحريات" وسط العاصمة بغداد.

وقال القصاب، إنه "قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد ومديرية مرور بغداد الرصافة وامانة بغداد باشرت المرحلة الـ54 لحملة فتح الشوارع المغلقة ورفع التجاوزات على حرمة الطريق باشراف مساعد امر قاطع مرور الكرادة وعدد من الضباط برفع الصبات الموجودة في ساحة التحريات وبالقرب من دائرة هيئة المنافذ الحدودية"، مبيناً أن ذلك "سيسهم في تخفيف وتقليل الزخم المروري ضمن المنطقة صباحاً ومساء".



وأضاف القصاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن ذلك جاء "بناء على المناشدات والتنسيق العالي من قبل مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي مع قيادة عمليات بغداد لغرض فتح الكثير من الطرق والشوارع المغلقة في مدينة بغداد للاسهام في تخفيف الزخم المروري الحاصل في فترات الازدحام المروري الصباحي والمسائي في بغداد".