القوات الامنية تقطع جسر الطابقين وسط بغداد ذهابا وايابا

الخليج 365/ بغداد
أغلقت القوات الأمنية، ظهر الجمعة، جسر الطابقين ذهابا وايابا بسبب تظاهرة.
وكان مصدر أمني افاد بوقت سابق من، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت بعض الطرق المؤدية الى ساحة جسر الطابقين (الحرية) بسبب وقفة احتجاجية بشأن اليمن.
أغلقت القوات الأمنية، ظهر الجمعة، جسر الطابقين ذهابا وايابا بسبب تظاهرة.
وقال مصدر في الشرطة بحديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية قطعت جسر الطابقين ذهابا وايابا".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القطع جاء بسبب انطلاق وقفة احتجاجية في ساحة الحرية وسط بغداد".
وكان مصدر أمني افاد بوقت سابق من، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت بعض الطرق المؤدية الى ساحة جسر الطابقين (الحرية) بسبب وقفة احتجاجية بشأن اليمن.
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