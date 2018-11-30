بالفيديو: خريج عراقي يهدي كليته السابقة في جامعة الكوفة مختبرا علميا

بمختبر علمي حديث وقاعة ذكية، تبرّع محمد لكلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الكوفة كنوع من ردّ الجميل عقب تخرجه منها وانشائه شركة اعمال خاصة ليصبح إلهامًا للطلبة المنتظرين التعيين الحكومي.

في هذا الاطار، قال محمد عبد الكريم، الخريج المتبرع بالمشروع: "قدمنا مشروع هو الأول من نوعه على مستوى العراق مشروع هو قاعة ذكية ومختبر ذكي بيها سستم متكامل لادارة العملية التعليمية وطريقة تعليم حديثة. تمثل هذه القاعة الذكية تسهل سير عملية المحاضرات سير العملية التعليمية من خلال نظام متكامل لادارة الامتحانات، كل طالب يملك أي باد موجود ثابت بالقاعة". (كلام محكي)



وأضاف الطالب احسان الاعسم: "شكل النا حافز في مجال عدم الاعتماد على الدولة تشجيع القطاعات الخاصة مو فقط نعتمد على الدولة بالتعينات بكل شي صاحب هاي الشركه اعرض عليه تعيين بالدولة أي منصب ما يقبل ليش لن عنده مردود مالي يجي من القطاع الخاص". (كلام محكي)

رئاسة الجامعة ثمّنت المبادرة كما أطلقت بالمناسبة مشروعًا لاحتضان المبدعين وتنمية أعمالهم في القطاع الخاص .

من جهته، قال محسن الظالمي، رئيس جامعة الكوفة: "لدينا الان خطة طموحة لفتح ما يسمى حاضنات الاعمال حاضنات الاعمال هي معناها نحتضن الأفكار الابداعية للطلبة الذين يدرسون بالجامعة بحيث الطالب بعد تخرجه من الجامعة يكون لديه مشروع صغير مدروس من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية لكي ينطلق الى السوق ويعتمد على نفسه". (كلام محكي)

وعبر هذه المنحة ولأول مرة، تجهّز كلية علوم الحاسوب بمنظومة تقنية تربط كل اقسامها بانتظار الربط الالكتروني لجميع كليات جامعة الكوفة بالإنترنت لتطلق هذه الخدمة بشكل كامل.

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