بالفيديو: كتل سياسية تنقض وعودها وتُربك استكمال الكابينة الوزارية

نقض العهد والجري وراء المناصب هذا هو حال بعض السياسيين الذين يلهثون وراء منافعهم الشخصية بعد ان تعثروا بالوفاء بعهدهم الذي اطلقوه امام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حرية اختياره لحكومته المنقوصة لغاية اللحظة.

انتقادات لاذعة وجّهها سياسيون الى بعض الكتل التي تدار من اشخاص قد يكونون بعيدين كل البعد عن مفهوم الوطنية حيث اكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار اسعد ياسين ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحال لا يحسد عليه نتيجة الخلافات مع الكتل السياسية.



فيما أشار الى ان بعض الكتل خالفت وعودها السابقة بمنح عبد المهدي الحرية الكافية لاختيار مرشحيه للحقائب الوزارية، واشار ياسين الى ان حرية الاختيار التي منحت سابقا لعبد المهدي قد حجمت، كما ان الوعود التي قطعتها بعض الكتل بمنحه مساحة كافية للاختيار قد عملت اليوم على مخالفتها، موضحا ان ذلك عقد المشهد وبحاجة الى وقت لحل المشاكل.

وبالتوازي من هذا الطرح، رأى النائب السابق محمد الصيهود أن تجاوز الخطوات الدستورية في تشكيل الحكومة جعلت منها حكومة ضعيفة غير قادرة ان تقف بوجه اطماع الكتل السياسية الكبيرة وفرض الإرادات عليها، مبينا أن رئيس الوزراء المكلف لا يملك عوامل القوة او الكتلة الأكبر لكي يقف بوجه اطماع الكتل السياسية غير كتاب الاستقالة الذي يضعه في جيبه.

وهذا بحد ذاته سلاح ذو حدّين حيث في حالة الاستقالة تتركز مقاليد العملية السياسية بيد رئيس الجمهورية بتكليف شخص اخر في تشكيل الحكومة وهذا بحدّ ذاته انقلاب على العملية السياسية ،او يقبل بضغوطات الكتل السياسية وبالتالي تفرض عليه شخصيات من شأنها تزيدها ضعفا.

وفي ظل الصراع السياسي الخانق، يبقى المواطن يدفع ضريبة الصراعات غير المنتهية بين الكتل السياسية لانعكاس ملف تشكيل الحكومة بشكل مباشر على حياته اليومية المتعلقة بجميع الوزارات.

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