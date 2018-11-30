نائبة: بغداد مهملة ومنظرها شاحب ومناطقها مثقلة بالهموم وأطرافها خارج الزمن

الخليج 365/ بغدادطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاهتمام بالعاصمة بغداد وتأهيلها عمرانيا وخدميا بما يليق بها كإحدى أهم عواصم الشرق الأوسط .

وقالت نصيف، في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم، إن "بغداد تعاني إهمالاً واضحاً في الجوانب العمرانية والخدمية"، مشيرة الى أن "أول ما يمكن ملاحظته هو المظهر العمراني المهمل وتخسفات الشوارع ورداءة التبليط وقلة التشجير وتراكم الأنقاض والنفايات في الساحات الخالية".



وأضافت أن "هذا المنظر الشاحب بمجمله يدفعنا للتساؤل: هل هذه هي بغداد حاضرة الدنيا وصاحبة التراث الحضاري والفكري والإنساني؟ وهل الحكومة وكافة مؤسساتها راضية ومقتنعة بهذا الحال؟ ".

وبينت نصيف ان "على رئيس الوزراء ان لاينظر لبغداد بعيون المنطقة الخضراء بل بعيون المناطق الشعبية المثقلة بالهموم، بالإضافة الى أطراف بغداد المتأخرة وكأنها خارج الزمن "، مشددة على " ضرورة الاهتمام ببغداد وتسخير كافة الجهود والإمكانيات للنهوض بها في شتى المجالات ".

من جهة اخرى طالبت النائبة نصيف رئيس الوزراء ببناء جهاز اداري لايتأثر بالسياسة وهدفه الأول خدمة المصلحة العامة، مجددة دعوتها في الوقت ذاته الى اعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة .

وأوضحت :" ان قضية إعادة المفسوخة عقودهم كانت من أهم القضايا التي تمت مناقشتها خلال لقاء أعضاء ائتلاف دولة القانون أمس برئيس الوزراء " ، مؤكدة :" ان رئيس الوزراء قد وعدنا بتنفيذ مطلبنا وأن يكون هناك اجتماع لنواب بغداد لمناقشة هذه الملفات ".

