الخزعلي يدعو الأطراف السياسية لترك الصراعات واكمال تشكيل الحكومة

الخليج 365/ بغداددعا أمين عام عصائب اهل الحق الخزعلي، الجمعة، كافة الأطراف السياسية الى ترك الصراعات واكمال تشكيل الحكومة.

وقال الخزعلي، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، على هامش لقائه يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، "أكدنا على ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية من قبل كل الأطراف السياسية بترك الصراعات السياسية من اجل اكمال تشكيل الحكومة لتقوم بواجبها في توفير الخدمات".



وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني أكد خلال لقاءهكوبيتش امس الخميس، ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لتقدم خطوات حقيقية في تحسين الاوضاع ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لتقدم خطوات حقيقية في تحسين الاوضاع