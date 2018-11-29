الحكيم يلتقي صالح ويشدد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها

الخليج 365/ بغدادشدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم خلال لقائه رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات وفرص العمل واستقلال قرارها السياسي.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكيم التقى اليوم رئيس الجمهورية وبحث معه مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة ودوار العراق بحكم مكانته التاريخية وموقعه وتنوعه".



واكد الحكيم، على "اهمية تضافر جهود الجميع ليتمكن العراق من مواصلة النجاحات التي حققها على المستوى الامني والعسكري والسياسي والاجتماعي"، لافتا الى "مكانة العراق بعد التجربة الكبيرة التي بينها العراق في التداول السلمي للسلطة وتوزيع الادوار".

وشدد الحكيم، على "دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات وفرص العمل واستقلال قرارها السياسي"، مشددا على "ضرورة المضي قدما بانجاز التشريعات المهمة لاسيما الداعمة للبرنامج الحكومي والتشريعات الضرورية للنظام السياسي العراقي".

