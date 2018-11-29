القوات الامنية ترفع "الصبات" عن أحد مداخل الخضراء قرب جسر الطابقين ببغداد

الخليج 365/ بغدادأعلن مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور، الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية "الصبات" عن أحد مداخل المنطقة الخضراء قرب ساحة الحسنين (الطابقين) باتجاه منطقة الكرادة وسط بغداد ذهابا وايابا.

وقال العميد حيدر رشيد القصاب، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد وقيادة الفرقة الخاصة ومديرية مرور بغداد الرصافة وامانة بغداد باشرت بالمرحلة الثالثة والخمسون لحملة فتح الشوارع المغلقة ورفع التجاوزات على حرمة الطريق باشراف المقدم احمد عبد الفتاح مساعد امر قاطع مرور الكرادة وعدد من الضباط".



وأوضح أن القوة المشتركة "باشرت برفع الصبات الموجودة من ساحة الحسنين (مقابل جسر الطابقين) بأتجاه ساحة نفق عمار بن ياسر، نحو منطقة الكرادة داخل تقاطع سبع قصور، وكذلك السير القادم من تقاطع فندق بابل بأتجاه ساحة نفق عمار بن ياسر بأتجاه ساحة الحسنين (الطابقين)".

واشار الى أن "هذا العمل سيسهم في تخفيف وتقليل الزخم المروري ضمن المنطقة صباحاً ومساءاً"، لافتا الى أن "الحملة مستمرة بفتح بقية الطرق والشوارع خدمة للصالح العام".

ولفت الى أن ذلك يأتي "بناء على المناشدات والتنسيق العالي من قبل مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي مع قيادة عمليات بغداد لغرض فتح الكثير من الطرق والشوارع المغلقة في مدينة بغداد للاسهام في تخفيف الزخم المروري الحاصل في فترات الازدحام المروري الصباحي والمسائي في المدينة الحبيبة".

