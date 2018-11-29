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الخليج 365/ بغداد
ظهر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الخميس، في صورة حديثة تجمعه مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش.
وقال الموقع الرسمي للمرجع الاعلى، أن السيستاني ذكر في هذا اللقاء ان امام الحكومة الجديدة مهام كبيرة وانه ينتظر ليرى ملامح النجاح في عملها ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين واعمار المناطق المتضررة بالحرب واعادة النازحين الى مناطق سكناهم بصورة لائقة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل المناسب.
كما أكّد المرجع السيستاني على ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية في مجلس النواب مع الحكومة لتقدم خطوات حقيقية في تحسين الاوضاع وشدّد على اهمية احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه من قبل جميع الدول.
ظهر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الخميس، في صورة حديثة تجمعه مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش.
وقال الموقع الرسمي للمرجع الاعلى، أن السيستاني ذكر في هذا اللقاء ان امام الحكومة الجديدة مهام كبيرة وانه ينتظر ليرى ملامح النجاح في عملها ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين واعمار المناطق المتضررة بالحرب واعادة النازحين الى مناطق سكناهم بصورة لائقة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل المناسب.
كما أكّد المرجع السيستاني على ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية في مجلس النواب مع الحكومة لتقدم خطوات حقيقية في تحسين الاوضاع وشدّد على اهمية احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه من قبل جميع الدول.
شكرا لقرائتكم خبر عن السيستاني يظهر في صورة حديثة ويؤكد: ننتظر رؤية ملامح نجاح الحكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .