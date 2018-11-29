السيستاني يظهر في صورة حديثة ويؤكد: ننتظر رؤية ملامح نجاح الحكومة

الخليج 365/ بغدادظهر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الخميس، في صورة حديثة تجمعه مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش.

وقال الموقع الرسمي للمرجع الاعلى، أن السيستاني ذكر في هذا اللقاء ان امام الحكومة الجديدة مهام كبيرة وانه ينتظر ليرى ملامح النجاح في عملها ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين واعمار المناطق المتضررة بالحرب واعادة النازحين الى مناطق سكناهم بصورة لائقة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل المناسب.



كما أكّد المرجع السيستاني على ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية في مجلس النواب مع الحكومة لتقدم خطوات حقيقية في تحسين الاوضاع وشدّد على اهمية احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه من قبل جميع الدول.