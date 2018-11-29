العشرات ينظمون وقفة في البصرة تأييداً لقول الصدر "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا"

الخليج 365/ البصرة
شارك العشرات، الخميس، في وقفة سلمية قرب تمثال الشاعر بدر شاكر السياب في البصرة تأييداً لقول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا"، وتضمنت الوقفة التأكيد على ضرورة الاصلاح.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة إن العشرات من أنصار التيار الصدري شاركوا في وقفة سلمية قرب تمثال الشاعر بدر شاكر السياب في شارع الكورنيش تأييداً لقول زعيم التيار السيد مقتدى الصدر (جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا)، مبيناً أن المشاركين في الوقفة رفعوا لافتات ورددوا هتافات طالبوا فيها بالإصلاح وتكليف شخصيات وطنية مستقلة للوزارات الشاغرة لإكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
وكان الصدر نشر قبل يومين تغريدة في حسابه ضمن موقع (تويتر) دعا فيها الى التخلص من المحاصصة، وإبعاد المسؤولين الفاشلين والفاسدين عن المشهد الحكومي، والاسراع باكمال تشكيل الحكومة الجديدة، مع تأكيده على اختيار شخصيات مستقلة لوزارتي الدفاع والداخلية، واختتم الصدر تغريدته بالقول "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا".
شارك العشرات، الخميس، في وقفة سلمية قرب تمثال الشاعر بدر شاكر السياب في البصرة تأييداً لقول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا"، وتضمنت الوقفة التأكيد على ضرورة الاصلاح.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة إن العشرات من أنصار التيار الصدري شاركوا في وقفة سلمية قرب تمثال الشاعر بدر شاكر السياب في شارع الكورنيش تأييداً لقول زعيم التيار السيد مقتدى الصدر (جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا)، مبيناً أن المشاركين في الوقفة رفعوا لافتات ورددوا هتافات طالبوا فيها بالإصلاح وتكليف شخصيات وطنية مستقلة للوزارات الشاغرة لإكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
وكان الصدر نشر قبل يومين تغريدة في حسابه ضمن موقع (تويتر) دعا فيها الى التخلص من المحاصصة، وإبعاد المسؤولين الفاشلين والفاسدين عن المشهد الحكومي، والاسراع باكمال تشكيل الحكومة الجديدة، مع تأكيده على اختيار شخصيات مستقلة لوزارتي الدفاع والداخلية، واختتم الصدر تغريدته بالقول "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا".
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