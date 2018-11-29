الاعلام والاتصالات تكرم الفريق العراقي الفائز بالمرتبة الاولى في مسابقة "هوواي"

الخليج 365/ بغدادكرم رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، الثلاثاء، الفريق العراقي الفائز بالمرتبة الاولى في مسابقة شركة هوواي الدولية للاتصالات وتقنية المعلومات المقامة في الصين، بمشاركة قرابة 20,000 الف طالب من كليات تخصص الاتصالات والمعلوماتية في الشرق الاوسط.

وقال الخويلدي خلال استقباله الطالبين الفائزين (اسامة ماهر) و(حمزة كامل) وممثلو مكتب شركة هواوي في العراق رافد الخفاجي والسيد “اندي” والسيدة هيام نوري مدير علاقات الشركة، نثني على ما حققه الفريق العراقي من منجز عالمي نقل صورة مغايرة عما ينقله الاعلام المأجور من الصورة الضبابية او السواوية عن الوضع العراقي.



وقدم رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة عرضا خلال كلمته الترحيبية عن مبادرة “دوم 2025” التي اطلقتها هيئة الاعلام والاتصالات، وطبيعة البرامج والخطط الاستراتيجية التي اندرجت تحت عنوانها، ومنها مشروع دعم الطلبة الاوائل في الاختصاصات التكنولوجية، اضافة الى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحملون شهادات تتعلق باختصاصات تكنلوجيا المعلومات لتركيز الجهد عليهم من خلال دورات نوعية تؤهلهم للعمل في القطاع الحكومي والخاص، بالاضافة الى مشروع محو الامية الالكترونية في المناطق النائية من خلال توفير مختبرات لتعليم الاطفال على برامج الكومبيوتر واساسياته، واضاف ان الهيئة مستعدة لرعاية جميع المشاريع الخاص بتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهتهم عبر الفائزان عن شكرهم وتقديرهم لما حصلوا عليه من تكريم واهتمام هيئة الاعلام والاتصالات بما حققوه من منجز للعراق اجمع، معربين عن املهم بأن يحضوا باهتمام اوسع، معبرين عن اعجابهم بمبادة دوم التي اطلقتها الهيئة.

وأكد ممثل شركة هواوي في العراق، ان نهج هيئة الاعلام والاتصالات في رعاية المشاريع التكنولوجية ودعم هذه الانشطة وتوجهها لرعاية الطلبة وشريحة المعاقين، وخصوصا بعد اطلاق مبادرة دوم الاستراتيجية، متوقعا لها ان تلعب دورا فاعلا وكبيرا في نقل العراق نحو التحول التكنولوجي في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

