بالفيديو: افتتاح شارع ابي نواس ذهابا وايابا اسفل الجسر المعلق

المرور العامة أعلنت افتتاح شارع ابي نواس أسفل الجسر المعلق ذهابًا وايابًا تمهيداً لتنفيذ قرار حكومة عبد المهدي بإفتتاح المنطقة الخضراء من جهة ولتقليل الزخم المروري الحاصل من جهة اخرى، بعد اعلان عمليات بغداد ان المنطقة الخضراء ستفتح قريبا امام حركة العجلات.
من جانبها، كشفت أمانة بغداد انها باشرت بالتعاون مع القوات الأمنية برفع الكتل الإسمنتية المحيطة بالمنطقة الخضراء التي أصبحت جيباً من الإسمنت المسلح والأسلاك الشائكة على ضفتي نهر دجلة، مع نقاط تفتيش لا يجتازها معظم المواطنين مبيّنة ان الامر يحتاج الى بعض الوقت كمبرّر لتأجيل الافتتاح كما كان مقررا في اليومين السابقين.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، دعا أمام البرلمان خلال منح الثقة لحكومته الشهر الماضي، إلى فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذا الإجراء لكسر الحواجز بين المواطنين في خطوة قام بها سلفه العبادي بإعادة فتح المنطقة الخضراء، لكن الأمر استمر فقط أياماً قليلة قبل إعادة إغلاقها أمام المارة.
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