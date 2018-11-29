بالفيديو: اهالي ميسان يستنجدون من غرق مدنهم ومجلسها يكتفي بالاستنكار

هذه ليست بركا للسباحة، انما هي مسطحات مائية تجمعت جراء الامطار التي شهدها العراق منذ ايام عدة، اهالي هذه المناطق استنجدوا بالجهات المعنية لانتشالهم من هذا الواقع المأساوي الذي بات يحاصرهم من كل جانب.
وشهدت اغلب مناطق المحافظة غرقا بعد كميات الامطار والسيول التي اجتاحت مناطق عدة، فيما تخرج جهات تؤكد استنفارها لجميع الملاكات الخدمية ومايرافقها لاحتواء الامر، الا ان الواقع لايزال كما توضح الصورة.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.
ويبين اعضاء مجلس محافظة ميسان بان اغلب هذه المناطق تُصنّف بالمنكوبة، الا انهم وفي الوقت ذاته اكتفوا بالشجب والاستنكار بعد عجز الدوائر المعنية عن احتواء الازمة.
وشهدت اغلب مناطق المحافظة غرقا بعد كميات الامطار والسيول التي اجتاحت مناطق عدة، فيما تخرج جهات تؤكد استنفارها لجميع الملاكات الخدمية ومايرافقها لاحتواء الامر، الا ان الواقع لايزال كما توضح الصورة.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.
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