بعد وقفتهم الاحتجاجية.. قائد شرطة كربلاء يخير جرحى القوات الامنية بالعمل في أي دائرة يرغبون بها

الخليج 365/ بغداداعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الخميس، عن قيام قائد شرطتها اللواء احمد زويني بتخيير جرحى القوات الامنية بالعمل في اي دائرة يرغبون بها، وذك بعد الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها في المحافظة.

وقالت شرطة كربلاء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قائد شرطة كربلاء والمنشآت وجه قسم الجرحى والشهداء في قيادة الشرطة بأن يكون المنتسب الجريح حرا في اختيار الدائرة التي يرغب بها لمراعاة الحالة الانسانية التي يمرون بها تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة بلدنا العراق العزيز".



واضافت، ان "قائد شرطة كربلاء المقدسة استقبل صباح اليوم الخميس عدداً من جرحى شرطة كربلاء والمنشآت اللذين طالبوا بمراعاة حالاتهم ووضعم الصحي، واوعز زويني على الفور بأن يختار الجريح الدائرة التي يريد العمل بها وحسب رغبته ودون أي ضغط عليه".

ولفت البيان الى ان "قائد الشرطة أكد على ان أوقات الدوام الرسمي للجرحى ستكون مختلفة عن الآخرين مع ما يتناسب ووضعهم الصحي كلا حسب حالته الصحية ودرجة العجز الحاصل عليها من اللجان الطبية المختصة".

ودعا اللواء احمد علي زويني، مدراء الدوائر الى "تقديم جميع التسهيلات لهذه الفئة المضحية من أبناء الشرطة اللذين قدموا الغالي والنفيس من اجل حماية كربلاء المقدسة ووطننا الغالي".

