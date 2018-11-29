بالفيديو: البصرة تغلي من جديد وتلويح بورقة التظاهرات

بعدما ساد الهدوء الحذر لعدة أشهر فيها، ها هي محافظة البصرة تلوّح بعودة التظاهرات مجددا في حال لم تحصل على ما يغير واقعها الخدمي، حيث يؤكد ماجد العلي عضو تنسيقية التظاهرات الشعبية هناك، انّ الغليان الشعبي في البصرة بدأ من جديد، مع تزايد الاستياء من عدم تنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة.

وبينما تتزايد تلك المشاعر الغاضبة، وصل الى بغداد وفد بصري ضمّ نواب المحافظة ومحافظها ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة في البصرة، للقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحث مطالب المحافظة وتقديمها مباشرة الى رأس الهرم التنفيذي.



الوفد البصري، وبحسب مصدر مسؤول، حمل مطالب خدمية تتعلّق بالماء والكهرباء والأراضي الزراعية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المحافظة، وهي مطالب أكدوا على ضرورة تنفيذها كلها من دون استثناء.

ولأن كل وعود الحكومة السابقة لم تتحقّق، ولم تحصل البصرة على أية وظائف أو مخصصات، ولم تباشر أية شركة خدمات أو إعمار فيها، يقول المصدر ان الوفد الذي التقى عبد المهدي طالب بجدول زمني، مقابل كل تعهد لرئيس الحكومة الجديدة".

وقبل اشهر شهدت محافظة البصرة تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، ثم أعقبتها موجة احتجاجات عنيفة تخللها إحراق مكاتب أحزاب وحركات سياسية ومقار مؤسسات حكومية منها ديوان المحافظة ومديرية البلديات، وبعد ذلك انحسرت الاحتجاجات تدريجياً.

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