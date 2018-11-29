الدفاع المدني يعلن إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد سقوط عجلتهم بنهر في بابل

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني في بابل، الخميس، عن إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد سقوط العجلة التي كانوا يستقلونها في نهر بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تمكنت من إنقاذ ثلاثة اشخاص من عجلتهم على إثر سقوطها في نهر بجانب الشارع العام في ناحية الكفل".

وأوضحت، أن "فرقة الإنقاذ تمكنت من سحب العجلة وإخراجها من النهر بمهنية عالية وبوقت قياسي باستخدام معدات الانقاذ الثقيلة والخفيفة وانقاذ راكبيها ونقلهم الى المستشفى بعد اجراء الإسعافات الأولية لهم".

